بـ "3 مليارات دولار".. أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع أسلحة للكويت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، (الخميس 6-10-2022) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.

وقالت الوزارة “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى”.

وأشار البنتاجون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.