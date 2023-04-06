بـ 345 مليون دولار.. فنلندا ستحصل على منظومة الدفاع الجوي المتطور "ديفيدز سلينج"

أعلنت فنلندا أنها ستحصل على نظام الدفاع الجوي بعيد المدى “ديفيدز سلينج – David’s Sling” (الأمريكي-الإسرائيلي) الصنع بتكلفة 316 مليون يورو أي ما يعادل (345 مليون دولار)، وذلك بعد يوم واحد فقط من انضمام فنلندا كأحدث عضو في الناتو، إضافة لتعزيز روسي عسكري محتمل، على الحدود مع فنلندا.

وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان إن صفقة “ديفيدز سلينج” “David’s Sling” ستوفر “قدرة جديدة لقوات الدفاع الفنلندية لاعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية”.

يغطي التمويل البالغ 213 مليون يورو تقريبًا “العقد الرئيسي” مع مبلغ إضافي قدره 103 مليون يورو يغطي “الخيارات” الإضافية، وفقًا لوزارة الدفاع.

ومن المتوقع ان توقع فنلندا ووزارة الدفاع الإسرائيلية على اتفاقية “أمن الإمداد” كجزء من عقد الشراء.

يعمل نظام David’s Sling مع قوات الدفاع الإسرائيلية، ووفقًا لبيانات شركة رافائيل، فإن نظام Stunner / Skyceptor المعترض للنظام يقدم “قدرة على المناورة والفتك من خلال الجمع بين التحكم في التوجيه المبتكر الجديد والدفع متعدد النبضات والباحث من الجيل التالي في هيكل الطائرة خفيف الوزن”.

وتقول الشركة المصنعة أيضًا أن النظام يوفر “احتمالًا كبيرًا للتدمير” ضد مجموعة واسعة من أهداف الدفاع الجوي والصاروخي.

وبشكل أكثر تحديدًا، تم تصميم نظام الأسلحة لاعتراض أو مواجهة الصواريخ بعيدة المدى، وهي صواريخ كروز البطيئة نسبيًا في نطاقات تتراوح بين 40 كيلومترًا إلى 300 كيلومتر (حوالي 25 ميلاً إلى 180 ميلاً)، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.

وقالت شركة رافائيل إنه يمكن حمل ما مجموعه 12 صاروخًا معترضًا من قاذفة وإطلاقها من موقع شبه عمودي.