بـ 35 مليار دولار.. حاكم دبي يأمر بتشييد مبنى مسافرين بمطار آل مكتوم الدولي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي (الأحد 28-4-2024) أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).

وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وأضاف أن المطار “سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة”.

وتابع أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المطار سيغطي بعد تطويره الكامل مساحة 70 كيلومترا مربعا. وبخلاف المسافرين، ستبلغ طاقته الاستيعابية النهائية أيضا 12 مليون طن من البضائع سنويا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، عبر منصة إكس أيضا “مطار آل مكتوم الدولي سيكون المقر الجديد لطيران الإمارات وفلاي دبي وللناقلات الدولية الأخرى التي تربط العالم من وإلى دبي”.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عنه قوله أيضا “من المزمع نقل كافة العمليات إلى المطار الجديد عند اكتمال مرحلته الأولى في غضون العشر سنوات القادمة وبسعة تصل إلى 150 مليون مسافر سنويا”.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن المشروع يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للطيران على الساحة العالمية.