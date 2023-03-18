بـ "6 مليارات".. UBS تسعى للحصول على ضمانات حكومية لصفقة "كريدي سويس"

قال مصدر مطلع لرويترز (السبت 18-3-2023) إن “يو.بي.إس” غروب UBS تسعى للحصول على ضمانات حكومية بنحو ستة مليارات دولار للاستحواذ المحتمل على كريدي سويس غروب.

وأضاف المصدر أن المناقشات لا تزال جارية وربما يتغير هذا الرقم إذ لا تزال عدة سيناريوهات قيد المراجعة.

وقال مصدران لرويترز إن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة.

وقال أحد المصادر إن محادثات حل أزمة الثقة في كريدي سويس تواجه عقبات كبيرة، وقد يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة إذا جرى دمج البنكين.

وتسابق الجهات التنظيمية السويسرية الزمن لتقديم حل سريع لأزمة كريدي سويس قبل إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين، لكن تعقيدات الجمع بين هذين العملاقين تثير احتمال استمرار المحادثات حتى يوم الأحد، حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف.

وأحجم كل من كريدي سويس ويو.بي.إس والحكومة السويسرية عن التعليق.