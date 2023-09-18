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بـ 70 مليون دولار.. أمريكا والنرويج تطلقان صندوقا لدعم الزراعة بأفريقيا

منذ 50 دقيقة
أمريكا - النرويج

أمريكا - النرويج

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قال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة والنرويج قررتا (الاثنين 18-9-2023) تخصيص 70 مليون دولار لإطلاق صندوق لمساعدة المزارعين والشركات الزراعية في أفريقيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن هذا الصندوق.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتنافس فيه روسيا والصين مع الولايات المتحدة وأوروبا على كسب ود دول نامية. وصدر الإعلان من مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ووزيرة التنمية الدولية النرويجية بيث تفينريم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث إن الصندوق يستهدف أن تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليون دولار من خلال مساهمات إضافية من الجهات المانحة ولديه القدرة على إفادة نحو 7.5 مليون شخص.

وستلتزم كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج بمبلغ أولي قدره 35 مليون دولار. ويتمتع الصندوق كذلك بالقدرة على دعم 500 شركة زراعية صغيرة ومتوسطة الحجم و1.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ونحو 60 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

وقالت باور لرويترز في بيان “بدون هذه المشروعات الزراعية الصغيرة لن يكون بوسع صغار المزارعين في أفريقيا سوى إطعام أنفسهم وأسرهم”.

وأردفت “فلنساعدهم في الوصول إلى مشتل يحصلون منه على بالبذور والأسمدة عالية الجودة، أو إلى سوق حيث يمكنهم بيع الحصاد الزائد.. وعندها ستُتاح لهم فرصة الانطلاق وتحقيق ذلك النوع من النمو الزراعي الذي نرى أنه ضروري لمحاربة الجوع والفقر”.

    المصدر :
  • رويترز

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