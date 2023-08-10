بـ10 آلاف جندي.. بولندا تعزز تأمين حدودها مع بيلاروسيا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، الخميس، إن بلاده تعتزم نقل قوات إضافية قوامها نحو عشرة آلاف جندي إلى الحدود مع روسيا البيضاء لدعم قوات حرس الحدود.

أضاف الوزير في مقابلة مع محطة إذاعية “نحو عشرة آلاف جندي سيكونون على الحدود، أربعة آلاف سيدعمون مباشرة حرس الحدود وستة آلاف سيكونون ضمن الاحتياط”.

وتابع قائلا “ننقل قوات الجيش قرب الحدود مع روسيا البيضاء لردع المعتدي لكي لا يجرؤ على مهاجمتنا”.

وقال ماتيه فاشيك نائب وزير الداخلية أمس الأربعاء إن بولندا سترسل نحو ألفي جندي إضافيين إلى حدودها مع روسيا البيضاء.

وتشعر بولندا بقلق متزايد إزاء منطقة الحدود منذ وصول مئات من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إلى روسيا البيضاء الشهر الماضي بدعوة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتواصل روسيا البيضاء مناوراتها العسكرية قرب الحدود هذا الأسبوع، وقال الرئيس لوكاشينكو مرارا إنه يكبح جماح مقاتلي فاجنر الذين يريدون مهاجمة بولندا.

وتشهد بولندا زيادة في أعداد المهاجرين القادم معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا والذين يحاولون عبور الحدود في الأشهر القليلة الماضية.

وقال توماش براجا قائد حرس الحدود في وقت سابق هذا الأسبوع إن 19 ألف شخص حاولوا عبور حدود بولندا مع روسيا البيضاء بشكل مخالف للقانون هذا العام ارتفاعا من 16 ألفا العام الماضي.