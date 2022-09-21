بـ"107 مليون دولار".. تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع

قالت البحرية التايلاندية (الأربعاء 21-9-2022) إنها وقعت عقدا لشراء طائرات مسيرة من طراز هيرمس900 التي تصنعها شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية لإلكترونيات الدفاع مقابل أربعة مليارات بات (107.67 مليون دولار).

ولم تفصح البحرية في البيان عن عدد الطائرات المسيرة التي ستشتريها بموجب الصفقة لكنها قالت إن الميزانية تم تخصيصها لشراء الطائرات على مدى أربع سنوات في الفترة من 2022 وحتى 2025.

وأضافت البحرية التايوانية إن المسيرات ستستخدم في دوريات بحرية لحماية سيادة البلاد ومسارات السفن والمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية.

ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت فطائرات هيرمس 900 المسيرة متوسطة الحجم ويمكنها التحليق لمدة 36 ساعة ولمسافة 9144 مترا ويمكنها أن تحمل بحد أقصى 350 كيلوجرام.

ويستخدم العديد من الدول هذا النظام من الطائرات المسيرة ومنها الفلبين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا.