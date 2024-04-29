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بـ"3 صواريخ".. استهداف سفينة حاويات شمال غربي المخا في اليمن

منذ 31 دقيقة
سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

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أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وأن السلطات تحقق في الواقعة.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، وتقول إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أمبري في مذكرة إن تقييمها يشير إلى أن السفينة تم استهدافها بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة لها وإسرائيل.

وتلقت أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن واقعة على بعد 54 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين ردا على ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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