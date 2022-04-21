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بفضل آمال فوز ماكرون.. الأسهم الفرنسية تقود مكاسب أوروبا!

منذ 4 ساعات
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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دفعت أرباح قوية الأسهم الأوروبية للصعود إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الخميس، في حين تفوقت الأسهم الفرنسية بفضل احتفاظ الرئيس إيمانويل ماكرون بتقدمه في استطلاعات الرأي قبل الجولة الثانية من الانتخابات التي تجرى يوم الأحد أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

ووصل المؤشر كاك 40 الفرنسي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة قبل أن يغلق مرتفعا 1.4 بالمئة بفضل أداء ماكرون القوي في مناظرة مع لوبان أظهر استطلاع للرأي بعدها أن المشاهدين وجدوا أنه أكثر إقناعا ويستحق أن يصبح رئيسا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة، وكان سهما نستله وإيه.بي.بي من بين أكبر الداعمين بعد أرباح كبيرة، بينما ارتفع سهم إل.في.إم.إتش المالكة للوي فيتون 1.7 بالمئة بعد أن قال رئيسها برنار أرنو إن آفاق الشركة لهذا العام “جيدة جدا حتى الآن”.

وحدت شركات التعدين من المكاسب إذ انخفضت أسهمها 2.3 بالمئة.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.5 بالمئة ومحو خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 0.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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