بفضل أسعار النفط.. أسهم الإمارات تُغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم في الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة، مقتفية أثر مكاسب أسعار النفط، مع استعداد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط لمحاولة منع اتساع نطاق الحرب على غزة.

وانتعشت أسعار النفط اليوم الجمعة ،مع صعود خام برنت 0.46 بالمئة إلى 77.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش.

وساعدت مكاسب الشركات المملوكة لأدنوك المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي في البقاء في المنطقة الخضراء، مثل أدنوك للحفر وأدنوك للإمداد والخدمات. وارتفع سهم كلا الشركتين 2.7 بالمئة.

ومن بين الرابحين سهم العالمية القابضة بارتفاعه 0.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي زاد 0.3 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي القياسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة مدعومًا بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 1.7 بالمئة وزيادة 0.4 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وارتفع مؤشرا أبو ظبي ودبي 0.9 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب في الأسبوع الأول من العام، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.