بفضل أسهم التكنولوجيا.. المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة إنفيديا الأمريكية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم إنفيديا لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأمريكية أمس الأربعاء تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات وأعلنت تجزئة السهم.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء ليرتفع المؤشر نيكي 1.26 بالمئة إلى 39103.22 نقطة ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل نيسان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي خلال العام الماضي مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس آذار.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات أمس الأربعاء إلى عتبة واحد بالمئة مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي.

وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعتبر إنفيديا من عملائها، بنسبة 5.4 بالمئة ليساهم بنحو 78 نقطة من 486 نقطة ربحها نيكي.

وصعد سهم سوفت بنك المستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.3 بالمئة، وكذلك سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.8 بالمئة، ليساهما معا في زيادة المؤشر 134 نقطة.

ومن بين شركات تصنيع معدات الرقائق، ربح أيضا سهم ديسكو كورب ثمانية بالمئة وارتفع سهم ليزرتك 6.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الخاسرة، سهم نكسون لصناعة ألعاب الفيديو الذي انخفض 5.6 بالمئة.

وتراجع سهم تشوجاي للصناعات الدوائية 1.2 بالمئة.

وانخفض سهم دايتشي سانكيو للصناعات الدوائية 0.9 بالمئة.