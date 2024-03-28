بفضل أسهم الطاقة.. الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة بدعم من مكاسب أسهم الطاقة، فيما يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لاختتام ربع ثان على التوالي في المنطقة الخضراء.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد.

ويخطو المؤشر القياسي نحو تحقيق مكاسب للربع الثاني على التوالي، مرتفعا 6.9 بالمئة حتى الآن، بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا على خلفية الإقبال على الذكاء الاصطناعي وإشارات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.

وقدمت أسهم النفط والغاز الدعم الأكبر، إذ ارتفعت 0.4 بالمئة مع صعود أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض.

ومع ذلك، يظل تركيز السوق منصبا على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الجمعة بالتزامن مع غلق الأسواق، للخروج بمؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قد يؤثر على بنوك مركزية أخرى.

ومن بين الأسهم الرابحة، صعد سهم جيه.دي سبورتس 8.3 في أفضل أداء على مؤشر ستوكس 600، إذ قالت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة إن أرباحها قبل الضرائب للعام المقبل تتوافق مع توقعاتها.

ودفع السهم مؤشر قطاع التجزئة الأوسع للصعود 0.7 بالمئة.

وهبط سهم كازينو 62.5 بالمئة بعد أن أكملت شركة بيع المواد الغذائية الفرنسية إعادة الهيكلة المالية.