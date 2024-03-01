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بفضل الذكاء الاصطناعي.. ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية جديدة

1 - مارس - 2024
آخر تحديث: 3 - مارس - 2024 12:13 مساءً
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي فبراير شباط، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وارتفع سهم إنفيديا اليوم الجمعة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى.

ووفقا للبيانات الأولية، ربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 5137.43 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 183.02 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 16272.22 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 39088.11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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