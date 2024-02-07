بفضل تقديرات باستقرار حجم الإنتاج الأمريكي.. النفط يرتفع

شهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الأربعاء في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلا يوم الاثنين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير شباط 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.

وفي هذه الأثناء، جهز وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخصوص هدنة في غزة بعدما سلمت الحركة الفلسطينية ردها على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية.