بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة.. معظم أسواق الخليج تحقق مكاسب

حققت معظم أسواق الخليج اليوم الأحد، مكاسب بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد بعد أن عزز تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس آذار 2023. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 0.1 بالمئة.

وأغلب عملات دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار لذا تتابع تلك الدول عن كثب قرارات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2022 بدعم من قفزة 5.7 بالمئة لسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وصعد كذلك سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية بالمملكة 10 بالمئة، وهو الحد الأقصى اليومي، بعد الارتفاع الحاد لصافي أرباحها السنوية.

وزاد المؤشر القطري 0.6 بالمئة مع مكاسب 2.4 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج. كما أغلق سهم شركة الاتصالات القطرية أوريدو مرتفعا 2.9 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة بعد أن طغى التوتر الجيو سياسي في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع صعود سهم إي.إف.جي هيرميس 2.6 بالمئة.