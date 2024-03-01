بفضل قطاع التكنولوجيا.. الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا

استهلت الأسهم الأوروبية الشهر على ارتفاع اليوم الجمعة1 آذار/مارس الجاري، مدعومة بصعود الأسهم العالمية بعد بيانات أمريكية إيجابية عن التضخم، بينما يأمل المستثمرون في أن يتخذ التضخم بمنطقة اليورو اتجاها نزوليا مماثلا ويبحثون عن دلائل جديدة على تيسير السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 8:11 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في أكثر من ستة أسابيع.

والمعنويات مرتفعة إلى حد ما في أسواق الأسهم مع تسجيل المؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس عقب بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها 1.1 بالمئة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير شباط الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم في المنطقة، الذي ارتفع إلى خانة العشرات في عام 2022، يتحرك نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة.

وفي تحديثات الشركات، قفز سهم دايملر تراك أكثر من 11 بالمئة بعدما زادت الشركة الألمانية لصناعة الشاحنات توزيعات الأرباح وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم على خلفية تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في 2023 قبل استقطاع الضرائب.