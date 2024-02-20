بفعل التوترات الإقليمية.. أسواق الخليج تتراجع

شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوترات في المنطقة لكن مؤشر دبي خالف الاتجاه.

وواصلت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الهجوم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن على الأقل لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

وقالت حركة الحوثي أمس الاثنين إنها استهدفت سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن وإنها معرضة للغرق، مما يعكس المخاطر المتزايدة لعملياتهم التي تستهدف حركة الشحن العالمية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة

وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة. ويبدو أن المؤشر السعودي في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 13 يوما.

وحد من خسائر المؤشر ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 3.0 بالمئة بعد أن أعلنت أرباحا صافية سنوية قدرها 13.30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) ارتفاعا من 12.71 مليار ريال العام الماضي.

واقترحت شركة الاتصالات أيضا توزيعات أرباح استثنائية بقيمة ريالا للسهم لعام 2023، إلى جانب توزيعات دورية قدرها 0.40 ريال للسهم.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بخسارة مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.5 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض 1.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي التجاري 3.2 بالمئة.