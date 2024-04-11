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بفعل تعزيز التوتر الجيوسياسي.. أسعار الذهب ترتفع

منذ 59 دقيقة
سبيكة ذهب

سبيكة ذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، مع استعادة مكاسبها بفضل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما زاد من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 2334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 14 بالمئة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.

وتسببت بيانات تضخم أعلى من المتوقع وتقرير وظائف يظهر قوة سوق العمل الأسبوع الماضي بشكل يفوق التوقعات أيضا في إثارة المزيد من التساؤلات حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 أمس الأربعاء. وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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