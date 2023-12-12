بفعل تكاليف الفائدة.. عجز الميزانية الأمريكية يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الاتحادية قفز 26 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن عجز قياسي بالنسبة لنوفمبر تشرين الثاني والأعلى منذ مارس آذار ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد قدروا بأن يبلغ العجز للشهر الثاني من العام المالي 301.05 مليار دولار.

وتفصيلا، ارتفعت الإيرادات الاتحادية في نوفمبر تشرين الثاني 23 مليار دولار إلى 275 مليارا أو تسعة بالمئة على أساس سنوي.

أما النفقات فقفزت 88 مليار دولار إلى 589 مليارا، بزيادة 18 بالمئة عنها قبل عام، فيما زادت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الأمريكية 25 مليار دولار إلى 80 مليارا.

وزادت تكاليف خدمة الدين منذ مارس آذار 2022 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة تكاليف الاقتراض بشدة للحد من التضخم، مما رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 5.25 نقطة مئوية.