الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقرار من طالبان.. المطاعم للرجال فقط في ولاية هيرات في افغانستان

منذ 16 دقيقة
طالبان تحظر عمل النساء

طالبان تحظر عمل النساء

A A A
طباعة المقال

لاتزال حركة طالبان تعتمد على العديد من القرارات الغريبة، فبعد ان منعت الحركة الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

اصدرت الحركة قراراً جديداً يقضي بمنع العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.

وذكر المسؤول الاثنين، أن هذه الخطوة جاءت بعد شكاوى حول الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الأماكن.

وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط.

بدوره، نفى المسؤول في طالبان باز محمد نذير، التقارير الإعلامية التي تفيد بحظر جميع المطاعم على العائلات والنساء، واصفا إياها بالكاذبة.

وقال إن القرار ينطبق فقط على المطاعم ذات المساحات الخضراء كالحدائق، والتي يمكن للرجال والنساء الالتقاء بها.

وأضاف “بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيوداً جديدة وأغلقنا هذه المطاعم”.

يشار إلى أن هذا أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.

ويحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مولود تشاووش
تركيا: الاجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران في مطلع مايو أيار المقبل
مدينة باخموت الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس دونيتسك الموالي لروسيا: 75% من باخموت تحت سيطرتنا
أندريه يرماك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عملية مقايضة كبيرة للأسرى بين روسيا واوكرانيا

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وراعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة
المطران حنا رحمة: بهاء الحريري يستطيع أن يكون رجل دولة ويجمع الطائفة السنية
جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟
منصة صواريخ تابعة لحزب الله
مقاومة بحسب الـ"mood"!