بقرار من طالبان.. المطاعم للرجال فقط في ولاية هيرات في افغانستان

لاتزال حركة طالبان تعتمد على العديد من القرارات الغريبة، فبعد ان منعت الحركة الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

اصدرت الحركة قراراً جديداً يقضي بمنع العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.

وذكر المسؤول الاثنين، أن هذه الخطوة جاءت بعد شكاوى حول الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الأماكن.

وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط.

بدوره، نفى المسؤول في طالبان باز محمد نذير، التقارير الإعلامية التي تفيد بحظر جميع المطاعم على العائلات والنساء، واصفا إياها بالكاذبة.

وقال إن القرار ينطبق فقط على المطاعم ذات المساحات الخضراء كالحدائق، والتي يمكن للرجال والنساء الالتقاء بها.

وأضاف “بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيوداً جديدة وأغلقنا هذه المطاعم”.

يشار إلى أن هذا أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.

ويحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.