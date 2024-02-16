بقضية احتيال.. تغريم ترامب 354.9 مليون دولار

قضى قاض في نيويورك تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب دفع غرامات قدرها 354.9 مليون دولار بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

كما منع القاضي آرثر إنجورون ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ثأر سياسي من جانب جيمس، وهو ديمقراطي منتخب. ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم الصادر يوم الجمعة عن إنجورون.

وقد توجه قضية الاحتيال المدني ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية حيث يقود رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.