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بقوة 5.6 درجة.. زلزال يقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا

منذ 17 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكانت أعلنت قد وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا في وقت سابق أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب بحر باندا في إندونيسيا.

وأضافت أنه ليس هناك احتمال وقوع موجات مد عاتية “تسونامي” بسبب الزلزال.

وحينها قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترًا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا، وعلى عمق 146 كيلومترًا، وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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