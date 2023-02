بقوة 6 درجات.. المتنبئ الهولندي يتوقع زلزال جديد يضرب وسط تركيا

زلزال جديد، سيضرب وسط تركيا بقوة 6 درجات هذه المرة، توقع حدوثه الرجل الذي تنبأ بالزلزال التركي-السوري قبل 3 أيام من وقوعه في 6 فبراير الجاري، وهو الجيولوجي الهولندي Frank Hoogerbeets البالغ 54 سنة.

بعد 7 ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات في رومانيا أمس الثلاثاء 14\2\2023، توقع فرانك هوغربيتس وقوع “هزة ارتدادية أقوى، ربما 6 درجات، قد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة” وفقا لتغريدة كتبها مساء اليوم نفسه في حساب تويتري يخص “هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي” المعروفة هولنديا بأحرف SSGEOS اختصارا.

A stronger aftershock – possibly 6 magnitude – *may* occur in or around Central Turkey in the coming days.

— SSGEOS (@ssgeos) February 14, 2023