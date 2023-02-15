الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقوة 6 درجات.. المتنبئ الهولندي يتوقع زلزال جديد يضرب وسط تركيا

منذ 35 دقيقة
فرانك هوغيربيتس

فرانك هوغيربيتس

A A A
طباعة المقال

زلزال جديد، سيضرب وسط تركيا بقوة 6 درجات هذه المرة، توقع حدوثه الرجل الذي تنبأ بالزلزال التركي-السوري قبل 3 أيام من وقوعه في 6 فبراير الجاري، وهو الجيولوجي الهولندي Frank Hoogerbeets البالغ 54 سنة.

بعد 7 ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات في رومانيا أمس الثلاثاء 14\2\2023، توقع فرانك هوغربيتس وقوع “هزة ارتدادية أقوى، ربما 6 درجات، قد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة” وفقا لتغريدة كتبها مساء اليوم نفسه في حساب تويتري يخص “هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي” المعروفة هولنديا بأحرف SSGEOS اختصارا.

والهيئة هي مركز علمي ناشط بدراسة ومراقبة هندسة الأجرام السماوية ذات النشاط الزلزالي، بحسب سيرتها الوارد فيها أيضا أن هوغربيتس يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. إلا أنه لم يذكر شيئا بخصوص الهزة الارتدادية التي توقعها في حسابه التويتري الخاص، والذي أصبح مكتظا بأكثر من مليون و200 ألف متابع، بعد كان عددهم مئات قليلة قبل 10 أيام.

وكان الزلزال الروماني وقع الساعة 3:16 بعد الظهر، وشعر به سكان دول مجاورة، منها بلغاريا وصربيا، على حد ما نقلت الوكالات عما ذكره “المركز الأميركي للمسح الجيولوجي” بموقعه الألكتروني، وفيه أضاف أن أضرارا طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا التي لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر كبيرة فيها.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    انقاذ سيدة تركية بعد 222 ساعة في كهرمان مرعش
    وزير الدفاع البريطاني بن والاس
    وزير الدفاع البريطاني: يجب دعم اوكرانيا على الأرض بدلا من التركيز على إمدادها بالطائرات
    عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك(رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    اوكرانيا تدعو لتسريع وتيرة المساعدة العسكرية

    الأكثر قراءة

    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
    ميسي ونيمار
    ضربة مزدوجة.. موعد رحيل ميسي ونيمار معاً عن سان جيرمان
    فرانك هوغيربيتس
    خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!