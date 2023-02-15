بقوة 6 درجات.. المتنبئ الهولندي يتوقع زلزال جديد يضرب وسط تركيا

زلزال جديد، سيضرب وسط تركيا بقوة 6 درجات هذه المرة، توقع حدوثه الرجل الذي تنبأ بالزلزال التركي-السوري قبل 3 أيام من وقوعه في 6 فبراير الجاري، وهو الجيولوجي الهولندي Frank Hoogerbeets البالغ 54 سنة.

بعد 7 ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات في رومانيا أمس الثلاثاء 14\2\2023، توقع فرانك هوغربيتس وقوع “هزة ارتدادية أقوى، ربما 6 درجات، قد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة” وفقا لتغريدة كتبها مساء اليوم نفسه في حساب تويتري يخص “هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي” المعروفة هولنديا بأحرف SSGEOS اختصارا.

A stronger aftershock – possibly 6 magnitude – *may* occur in or around Central Turkey in the coming days. — SSGEOS (@ssgeos) February 14, 2023

والهيئة هي مركز علمي ناشط بدراسة ومراقبة هندسة الأجرام السماوية ذات النشاط الزلزالي، بحسب سيرتها الوارد فيها أيضا أن هوغربيتس يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. إلا أنه لم يذكر شيئا بخصوص الهزة الارتدادية التي توقعها في حسابه التويتري الخاص، والذي أصبح مكتظا بأكثر من مليون و200 ألف متابع، بعد كان عددهم مئات قليلة قبل 10 أيام.

وكان الزلزال الروماني وقع الساعة 3:16 بعد الظهر، وشعر به سكان دول مجاورة، منها بلغاريا وصربيا، على حد ما نقلت الوكالات عما ذكره “المركز الأميركي للمسح الجيولوجي” بموقعه الألكتروني، وفيه أضاف أن أضرارا طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا التي لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر كبيرة فيها.