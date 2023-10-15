الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقوة 6.5 درجة.. زلزال ثالث يضرب غرب أفغانستان مجددًا

منذ ساعة واحدة
آثار الزلزال المدمر في أفغانستان

آثار الزلزال المدمر في أفغانستان - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأنّ زلزالًا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، ولاية هرات غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترًا شمال مدينة هرات، نقلًا عن فرانس برس.

وأعقب الزلزال، الذي شعر به عدد من سكان الولايات الغربية، وقوع هزة ارتدادية بدرجة 5 على مقياس ريختر. ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر الأسبوع الماضي والذي أعقبته 8 هزّات ارتدادية قوية. وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصًا من جرائه.

هذا وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصًا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

    المزيد من أخبار العالم

    الآلاف يُشاركون في مسيرات مؤيّدة لفلسطين في أستراليا
    طوفان الأقصى
    رغم تهديدات الشرطة.. الآلاف يُشاركون في مسيرات مؤيّدة لفلسطين في أستراليا
    عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
    طوفان الأقصى
    تأجيل شن العملية البرية الإسرائيلية على غزة بسبب الطّقس
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - أرشيفية
    طوفان الأقصى
    بلينكن عن لقائه مع ولي العهد السعوديّ: كان "مثمرًا للغاية"

    الأكثر قراءة

    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب