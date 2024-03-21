بقيادة المؤشر السعودي.. صعود معظم بورصات الخليج

أغلق معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الخميس بقيادة المؤشر السعودي، لتنضم بذلك لموجة صعود عالمية مع ترحيب المستثمرين بإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقر ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

وأبقى المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير أمس الأربعاء 20\3\2024 وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة، بعد تكبده خسائر في الجلسة السابقة، مدعوما بمكاسب في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات.

وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 4.5 بالمئة، في أعلى ارتفاع خلال يوم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.2 بالمئة.

وفي أبوظبي تقدم المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.2 بالمئة بدعم من صعود مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة وارتفاع سهم الدار العقارية 1.6 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، بعد تكبده خسائر لجلستين متتاليتين، مع صعود معظم القطاعات.

وربح سهم أريدُ 1.3 بالمئة وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.3 بالمئة.

لكن مؤشر دبي انخفض 0.3 بالمئة تحت وطأة خسائر في قطاعات العقارات والمرافق والتمويل وخدمات الاتصالات.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وهبط سهم شركة إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

لكن سهم باركن، وهي مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات بالإمارات، صعد 35 بالمئة في أول أيام تداوله وأغلق عند 2.84 درهم مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.1 درهم.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة منهيا أربع جلسات من الخسائر. وقفز سهم إي-فاينانس 9.5 بالمئة وزاد سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 7.9 بالمئة.