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بقيمة مليار دولار.. إنفستكورب تطلق صندوقا بدعم من مؤسسة الاستثمار الصينية

منذ 12 ثانية
شركة انفسكورب الصينية

شركة انفسكورب الصينية

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أعلنت شركة إنفستكورب للاستثمارات البديلة في بيان الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أنها أطلقت صندوقا بقيمة مليار دولار بدعم من مؤسسة الاستثمار الصينية (سي.آي.سي)، وهي صندوق للثروة السيادية، على أن يركز الصندوق الجديد على الاستثمار في شركات في السعودية ومنطقة الخليج والصين.

وأضافت الشركة في البيان “من المتوقع أن تتمتع الشركات المستهدفة بإمكانات نمو عالية في قطاعات جذابة، بما في ذلك الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال” مشيرة إلى أن الصندوق سيحظى أيضا بدعم “مؤسسات استثمارية وخاصة ذات سمعة طيبة في دول مجلس التعاون الخليجي”.

والخطوة أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين الصين والخليج في وقت تنفذ فيه دول المنطقة خططا لتنويع اقتصاداتها مما يفتح المجال للاستثمار.

وأضافت إنفستكورب ومقرها البحرين، والتي تدير أصولا تقدر بنحو 50 مليار دولار، “يأتي هذا الالتزام من مؤسسة الاستثمار الصينية تجاه المنصة في وقت تتزايد فيه جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لدى المؤسسات الاستثمارية، وذلك بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة وسياساتها الداعمة للأعمال، بما في ذلك جهود التنويع الاقتصادي والخصخصة الاستراتيجية”.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم قوله “إنفستكورب في وضع مثالي للقيام بهذا التعاون والاستثمارات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين”.

وتضخ مؤسسة الاستثمار الصينية (سي.آي.سي)، المملوكة لمجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء، استثماراتها في الخارج عبر شركتين تابعتين هما سي.آي.سي إنترناشونال وسي.آي.سي كابيتال للاستثمار المباشر.

    المصدر :
  • رويترز

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