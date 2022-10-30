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بقيمة مليار دولار.. استراليا وهونغ كونغ تضبطان شحنة من الميثامفيتامين

منذ ساعة واحدة
ميثامفيتامين

ميثامفيتامين

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قالت الشرطة الأسترالية الأحد إنها صادرت في هونج كونج شحنة من الميثامفيتامين السائل كانت متجهة إلى أستراليا بقيمة 1.6 مليار دولار أسترالي “مليار دولار أمريكي” في عملية مشتركة مع سلطات هونج كونج.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان إن ضباطها وقوات الحدود الأسترالية في هونج كونج عملوا مع إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج لاعتراض شحنة مخدرات قياسية يبلغ وزنها 1.8 طن.

وأضافت الشرطة “تم رصد الشحنة غير المشروعة بناء على معلومات استخباراتية توصل إليها ضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية في المكسيك بالتعاون مع وزارة الداخلية الأسترالية”.

وذكرت أن “التعاون الدولي” ساعد إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج على العثور على شحنة الميثامفيتامين في 23 أكتوبر تشرين الأول مخبأة في عبوات ماء جوز الهند.

وأشارت الشرطة إلى أن المخدرات كانت متجهة إلى نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.62 مليار دولار أسترالي وقيمتها بسعر الجملة 540 مليون دولار أسترالي “350 مليون دولار أمريكي”.

ومضت قائلة “التحقيقات جارية لتحديد المجرمين الخطرين المتورطين في هذه المؤامرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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