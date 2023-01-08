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بقيمة مليار دولار.. مجموعة علي بابا تخطط للاستثمار في تركيا

منذ 36 دقيقة
مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية

مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية

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نقلت صحيفة تركية عن مايكل إيفانز رئيس علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية قوله، إن المجموعة تخطط لإنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة التركية أنقرة باستثمار يتجاوز مليار دولار.

ونقلت صحيفة صباح التركية عنه القول في مقابلة إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأنها ترى تركيا قاعدة إنتاج قوية للغاية.

وتابع “لدينا خطة استثمارية جادة في مطار إسطنبول. يمكننا تقييم خطط للصادرات الإلكترونية من هنا إلى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى. نخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار”.

وتدعم علي بابا منصة ترينديول، وهي واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.

وقال إيفانز “سبب اختيارنا لترينديول كان لأن تقنياتها متقدمة وإمكانياتها رائعة، سنجعل هذا المكان قاعدة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط”.

    المصدر :
  • رويترز

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