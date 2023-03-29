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بقيمة 12 مليار يورو.. مساعدات عسكرية ألمانية إلى لأوكرانيا

منذ 39 دقيقة
ألمانيا تدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا

ألمانيا تدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا

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وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو (13.01 مليار دولار) لأوكرانيا.

ووافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاج)، الأربعاء، على الدعم المالي غير المدرج في الميزانية، والذي طلبته وزارتا الدفاع والخارجية.

ويشمل التمويل الإضافي 3.2 مليار يورو ستُصرف في 2023 وتسهيلات ائتمانية حجمها 8.8 مليار يورو بين 2024 و2032.

وقال ثلاثة سياسيين يمثلون الحكومة الائتلافية في اللجنة في بيان “بالمال، يمكن لأوكرانيا شراء الأسلحة مباشرة بدعم من الحكومة الألمانية”.

وأضافوا “من المهم دعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين قدمت أكثر من 14.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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