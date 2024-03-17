بقيمة 13 مليار دولار.. توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران

سيتم اليوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري، توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بالاعتماد على الشرکات والطاقات المحلية.

وسيتم توقيع هذه العقود بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط جواد عجي والمدیر التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر.

وقال وزير النفط جواد أوجي: “حصلت استثمارات جيدة في إنتاج النفط، أبرمنا اليوم عقودا لتطوير 6 حقول نفطية لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا والتي ستدر 15 مليار دولار للبلاد”.

وتابع: “هذه العقود ستوفر فرص عمل مختلفة ل 66 ألف شخص، إن هذا الحدث يعد حدثا هائلا وضخما في تاريخ صناعة النفط في البلاد”.

وأضاف: “على الرغم من التحديات التي واجهتنا في مجال التجارة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي توقف في صادرات النفط، حيث أننا نجحنا في اكتشاف أسواق جديدة، كما أننا تمكنا من اتخاذ تدابير جيدة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط والمكثفات النفطية، لقد أكملنا ما يقرب من 130 مشروعا غير مكتمل بقيمة 28.5 مليار دولار، وبدأنا العمل في 50 مشروع جديد، وركزنا في هذا السياق على مشاريع ذات عوائد جيدة.”

وتعد هذه العقود هي الأكبر في صناعة النفط الإيرانية خلال العقد الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس القادم، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.