بقيمة 2.4 مليار يورو.. مصدر الإماراتية تستحوذ على 67% من تيرنا إنرجي اليونانية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق للاستحواذ مبدئيا على 67 بالمئة في تيرنا إنرجي اليونانية، كما تعتزم التقدم بعرض إلزامي لشراء الأسهم المتبقية.

ووقعت مصدر اتفاقية نهائية مع مجموعة جي.إي.كيه تيرنا اليونانية ومساهمين آخرين لشراء 67 بالمئة في تيرنا إنرجي مقابل 20 يورو (21.45 دولار) للسهم.

وأوضحت الشركتان أن سعر الاستحواذ يصل بقيمة الأسهم إلى 2.4 مليار يورو والقيمة الإجمالية للشركة لنحو 3.2 مليار يورو.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن كانت جي.إي.كيه تيرنا تملك نحو 37.93 بالمئة في تيرنا إنرجي في الرابع من يونيو حزيران.

وجاء في بيان الشركة الإماراتية “عند استيفاء شروط الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية، ستقدم مصدر عرضا إلزاميا نقديا بالكامل للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في شركة تيرنا إنرجي لاستكمال الاستحواذ على كامل الشركة”.

وتتوسع مصدر في عدة مناطق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وغيرها، إذ تسعى إلى زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة إلى مئة جيجاوات بحلول 2030.

وتتوزع ملكية مصدر بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للدولة التي تحوز 43 بالمئة وشركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية لأبوظبي، بواقع 33 بالمئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بحصة 24 بالمئة.

وقال سلطان الجابر رئيس مؤتمر (كوب 28) الذي استضافته الإمارات العام الماضي ورئيس مجلس إدارة مصدر “تعكس هذه الصفقة المهمة التي تعد واحدة من الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا خلال عام 2024، التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير حلول طاقة نظيفة في جمهورية اليونان الصديقة وعموم القارة الأوروبية”.

وتولت (روتشيلد اند كو) دور المستشار المالي في الصفقة لصالح مصدر، فيما لعبت (سيمونز اند سيمونز) و(بيرنيتساس لو) و(لاثام اند واتكنز) دور المستشار القانوني.

وعينت جي.إي.كيه تيرنا (ريد سميث) و(بوتاميتيس فركيس) مستشارين قانونيين لصالحها، كما اختارت مورجان ستانلي لتولي دور المستشار المالي.

(الدولار = 0.9323 يورو)