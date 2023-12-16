بقيمة 2.8 مليون دولار.. اليابان وماليزيا توقعان اتفاقية مساعدة للأمن البحري

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الماليزي أنور إبراهيم فيما تقف وزيرة الخارجية اليابانية مع نظيرها الماليزي محمد حسن بعد حفل التو

وقعت اليابان وماليزيا اتفاقية مساعدة أمنية السبت تتضمن منحة بقيمة 400 مليون ين (2.8 مليون دولار) لتعزيز الأمن البحري لماليزيا، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الآسيوية إلى التصدي للسلوك العدواني المتزايد من الصين.

وستقدم اليابان معدات مثل قوارب الإنقاذ والإمدادات بموجب اتفاقية المساعدة الأمنية التي وقعها وزيرا خارجية البلدين على هامش قمة طوكيو بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رحب برفع العلاقات اليابانية الماليزية إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة”.

وبالإضافة إلى ماليزيا تطالب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهي الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وبروناي بالحق في أجزاء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع الصين.

وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على كل الممر المائي تقريبا والذي يعد ممرا تعبر من خلاله سنويا تجارة منقولة بالسفن بأكثر من 3 تريليونات دولار. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.