بقيمة 20 مليار دولار.. إي.كيو.تي تستأنف خطة الطرح العام الأولي لغالديرما

تعتزم شركة الاستثمار المباشر السويدية العملاقة (إي.كيو.تي) إعادة إحياء خطة الطرح العام الأولي لمجموعة غالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة، وفقاً لمصادر مطلعة لصحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد 4 فبراير.

وقالت الصحيفة إن غالديرما تستعد لتنفيذ طرح عام أولي في سويسرا في النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أن قيمة الشركة في الطرح قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

ورفضت إي.كيو.تي التعليق فيما لم ترد جالديرما على طلب رويترز للتعليق.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن مالكي جالديرما أجلوا خطة الطرح العام الأولي بسبب أزمة ثقة في القطاع المصرفي.

وبعد وقت قصير من تأجيل إدراجها في السوق المالية، جمعت الشركة في يونيو حزيران نحو مليار دولار من طرح خاص لعدد من الأسهم.

واستحوذت إي.كيو.تي على جالديرما، ذراع منتجات العناية بالبشرة التابعة لنستله، في 2019 ضمن كونسورتيوم ضم جهاز أبوظبي للاستثمار وبي.إس.بي للاستثمار، أحد أكبر صناديق التقاعد في كندا.