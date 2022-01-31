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بقيمة 20 مليار دولار.. الخطوط القطرية توقع أكبر صفقة شراء مع شركة "بوينغ"

1 - فبراير - 2022
طائرة تابعة للخطوط القطرية

طائرة تابعة للخطوط القطرية

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أعلنت شركة الخطوط القطرية، الاثنين، توصلها إلى اتفاق شراء عشرات الطائرات من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية، على هامش زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وقالت الخطوط القطرية، في موقعها الإلكتروني، إنه تم اليوم في البيت الأبيض التقدم بطلب مؤقت لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طاراز بوينغ 737 ماكس.

إضافة إلى طلب منفصل لشراء 34 طائرة شحن ذات محركين من طراز بوينغ 777 إكس، لتصبح الشركة القطرية أول مشتر لطائرة الشحن المستقبلية.

وقدرت الشركة القطرية القيمة الإجمالية للاتفاق بأكثر من 20 مليار دولار، وهو “أكبر التزام شحن في تاريخ بوينغ من حيث القيمة”.

وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض، الاثنين، بحضور وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، والسفير القطري الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، ومدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض بريان ديزي، ورئيس شركة بوينغ والرئيس التنفيذي ديف كالهون، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر,

ومن المتوقع إتمام أول تسليم من طائرات الشحن الجديدة إلى قطر في عام 2027.

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