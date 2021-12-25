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بقيمة 23 مليون دولار.. مساعدات يابانية "إنسانية" لليمن

25 - ديسمبر - 2021
اليابان

اليابان

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قدمت الحكومة اليابانية، مساعدات إنسانية عاجلة للحكمة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيمة 23 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “اليابان أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة حوالي 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد”​​​.

وأضافت أن “الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليا بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، عبر برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، استجابة لأزمة الغذاء في اليمن.

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