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بقيمة 3 مليارات دولار.. مصرف الشارقة الإسلامي يستعد لطرح صكوك لأجل 5 سنوات

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 8:46 صباحًا
مصرف الشارقة الإسلامي

مصرف الشارقة الإسلامي

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف الشارقة الإسلامي عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل طرح مزمع لصكوك لأجل خمس سنوات.

وجاء في الوثيقة أن المصرف اختار ستاندرد تشارترد والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي منسقين عالميين مشتركين.

كما عين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم الاثنين وسيعقبها طرح صكوك ممتازة بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بموجب برنامج صكوك من مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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