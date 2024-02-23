بقيمة 30 مليار دولار.. تعثر اتفاق كيماويات بين أدنوك وأو.إم.في النمساوية

تعثر اتفاق كيماويات بين أدنوك وأو.إم.في النمساوية بقيمة 30 مليار دولار.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن المحادثات ذات الصلة باتفاق اندماج يجري التخطيط له بقيمة 30 مليار دولار بين ذراعي الكيماويات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.إم.في النمساوية تعثرت خلال الأسابيع الماضية.

وارتفع صافي أرباح شركة أدنوك للغاز الإماراتية، في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 24 بالمئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.35 مليار دولار، وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها الشركة اليوم الإثنين.

وتلقت نتائج الشركة دفعة في الربع الأخير من العام الماضي بفضل “النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعار جيدة”، لتحقق زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة خلال هذه الفترة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار، بفضل ارتفاع حجم المبيعات الذي بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى أساس سنوي بلغ صافي دخل الشركة في عام 2023 نحو 4.7 مليار دولار، متجاوزا توقعات السوق، فيما بلغت الإيرادات السنوية الإجمالية نحو 22.7 مليار دولار، بحسب البيان.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، إن الشركة حققت نتائج قوية في العام الماضي “على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام”، مضيفا أن “هذه النتائج تؤكد مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار”.

وأشار إلى أن أدنوك للغاز “تمكنت من تجاوز أهدافها لعام 2023 وفقاً لما أدرجته خلال فترة الطرح العام”.