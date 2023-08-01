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بقيمة 300 مليون دولار.. إندونيسيا تشتري مسيّرات من شركة تركية

منذ 42 دقيقة
مسيرة تركية- أرشيفية

مسيرة تركية- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الإندونيسية الثلاثاء، إن إندونيسيا اشترت 12 طائرة مسيرة جديدة من الشركة التركية لصناعات الفضاء بقيمة 300 مليون دولار، في أحدث حلقة في عمليات شراء تهدف إلى تحديث العتاد العسكري القديم في البلاد.

وتأتي الصفقة بعدما طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مجلس الوزراء في يوليو تموز بالحفاظ على ميزانية “سليمة” وتسليطه الضوء على الإنفاق الضخم من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد بما في ذلك وزارة الدفاع.

وفي يناير كانون الثاني، أبرم وزير الدفاع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5، الأمر الذي أثار انتقادات لكونها طائرات قديمة جدا. كما اشترت إندونيسيا في فبراير شباط 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 8.1 مليار دولار، والتي سيجري تسليمها على مراحل على مدى عدة سنوات.

ووفقا لبيانات حكومية، حصلت وزارة الدفاع على أكبر مخصصات من إجمالي ميزانية البلاد هذا العام والتي بلغ قدرها 134.3 تريليون روبية (8.89 مليار دولار).

وأبرمت إندونيسيا الاتفاق مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، ومقرها أنقرة، في فبراير شباط، ومن المتوقع تسليم الطائرات المسيرة في غضون 32 شهرا من التوقيع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الصفقة تشمل أيضا أجهزة محاكاة للتدريب والطيران.

    المصدر :
  • رويترز

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