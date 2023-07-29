بقيمة 345 مليون دولار.. أميركا تُقدّم مساعدات عسكريّة جديدة لتايوان

أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستقدّم لتايوان مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار.

كان الكونغرس قد اعتمد في ميزانية عام 2023 ما يصل إلى مليار دولار من مساعدات الأسلحة لتايوان بموجب سلطة السحب الرئاسي، وهي آلية تتيح للحكومة تقديم المساعدة العسكرية الطارئة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في وقت الأزمات.

وترفض تايوان بشدة ما تقوله الصين بأن لها الحق في السيادة عليها.

من جهتها، طالبت بكين مرارًا الولايات المتحدة، أهم مورد للأسلحة إلى تايوان، بوقف بيع الأسلحة للجزيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة قالت أربعة مصادر لرويترز إنّ من المتوقع أن تشمل حزمة مساعدات الأسلحة لتايوان أربع طائرات استطلاع مسيرة من طراز إم كيو-9إيه. لكن الإعلان الرسمي لم يتضمن قائمة بأنظمة الأسلحة التي سيتم تقديمها لتايوان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، إن من الضروري أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها.