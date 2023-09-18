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بقيمة 400 مليون دولار.. ذخيرة ومركبات مدرعة من ألمانيا لأوكرانيا

منذ 19 ثانية
الجيش الأوكراني- أرشيفية

الجيش الأوكراني- أرشيفية

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نقلت صحيفة بيلد عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله (الاثنين 18-9-2023) إن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا ذخيرة إضافية ومركبات مدرعة وأنظمة لإزالة الألغام في إطار حزمة مساعدات جديدة قيمتها 400 مليون يورو (427.84 مليون دولار) لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز توروس.

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بذخائر إضافية متنوعة، منها صواريخ مضادة للألغام بالإضافة إلى خطط لإرسال ملابس ومولدات الكهرباء والحرارة لفصل الشتاء المقبل.

ونسبت الصحيفة إلى بيستوريوس قوله “في المجمل تبلغ قيمة الحزمة 400 مليون يورو”.

    المصدر :
  • رويترز

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