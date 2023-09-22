بقيمة 482 مليون دولار.. مساعدات عسكرية من كندا إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (الجمعة 22-9-2023) إن كندا ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي (482 مليون دولار أمريكي) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك في كلمة أمام البرلمان الكندي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في سياق متصل، أفادت شبكة إن.بي.ٍسي نيوز اليوم الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول بالكونغرس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ أتاكمز من حكومة بايدن للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي قرار بخصوص صواريخ أتاكمز في زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الخميس لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

ولم ترد وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلب من رويترز للتعليق.