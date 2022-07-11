بقيمة 6.8 مليار دولار.. سويسرا تجمّد أصولًا روسية

أفادت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية “سيكو”، بأن برن، جّمدت حتى الآن أصولًا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت “سيكو” في بيان: “بحلول 7 تموز 2022، جُمّدت الأصول المالية (روسيا) بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارا في سويسرا”.

وأشار البيان الى أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت سابق فرضت سويسرا حظرًا على تصدير السلع الكمالية لتعزيز الصناعة الروسية، فضلًا عن حظر استيراد السلع التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، حُظرت المعاملات مع المصرف المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”.

وبهذه العقوبات التي فرضتها سويسرا ضد روسيا، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت برن، عن موقفها الراسخ بـ”الحياد الأبدي” التاريخي.

من جانب آخر، كان رئيس الاتحاد السويسري “إغناسيو كاسيس” قد أعلن في 5 تموز، أن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.