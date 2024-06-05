بقيمة 650 مليون يورو.. فرنسا تدشن صندوق بنية تحتية ووكالة تنمية في أوكرانيا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستفتتح وكالة تنمية في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو (489.15 مليون دولار) مع تدشين صندوق لمشروعات البنية التحتية الحساسة بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وستعلن باريس عن الاتفاقين الثنائيين لتعزيز جهود إعادة الإعمار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا يومي السادس والسابع من يونيو حزيران.

وأحجم مسؤول من الرئاسة الفرنسية عن التعليق في إفادة صحفية على ما إذا كان سيجري الإعلان خلال الزيارة أيضا عن اتفاق لإرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.

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