الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقيمة 650 مليون يورو.. فرنسا تدشن صندوق بنية تحتية ووكالة تنمية في أوكرانيا

منذ 16 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستفتتح وكالة تنمية في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو (489.15 مليون دولار) مع تدشين صندوق لمشروعات البنية التحتية الحساسة بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وستعلن باريس عن الاتفاقين الثنائيين لتعزيز جهود إعادة الإعمار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا يومي السادس والسابع من يونيو حزيران.

وأحجم مسؤول من الرئاسة الفرنسية عن التعليق في إفادة صحفية على ما إذا كان سيجري الإعلان خلال الزيارة أيضا عن اتفاق لإرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.

(الدولار = 0.9200 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صادرات تركيا الزراعية - تعبيرية
أنقرة تستهدف تعزيز صادراتها الزراعية إلى بكين
شركة وول مارت الأمريكية للبيع بالتجزئة
غزة تحت النار
وول مارت تنفي تأثر أنشطتها بالأحداث في غزة
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست يناقش تشريعا لمنع بعثات الفلسطينيين بالقدس.. ما هو السبب؟

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟
الدولار الأمريكي
بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي