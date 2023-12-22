بقيمة 780 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة صواريخ ستينجر لحلف الأطلسي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف المضادة للطائرات لوكالة الدعم والمشتريات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي بتكلفة تقدر بنحو 780 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيان أن المتعاقدين الأساسيين هما شركات ريثيون ولوكهيد مارتن.

وفي آخر المستجدات قالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض الجمعة إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون سفنا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

وقالت للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وإن النمو ظل قويا.

لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.