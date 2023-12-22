السبت 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقيمة 780 مليون دولار.. أميركا توافق على صفقة صواريخ ستينجر لحلف الأطلسي

منذ ساعتين
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف المضادة للطائرات لوكالة الدعم والمشتريات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي بتكلفة تقدر بنحو 780 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيان أن المتعاقدين الأساسيين هما شركات ريثيون ولوكهيد مارتن.

وفي آخر المستجدات قالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض الجمعة إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون سفنا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

وقالت للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وإن النمو ظل قويا.

لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن
بمبلغاً قياسياًُ.. بايدن يوقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي
تظاهرة في نيويورك دعماً لفلسطين وغزة
غزة تحت النار
غزة في حسابات الناخب الأمريكي
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
البيت الأبيض: إيران "متورطة بشكل كبير" في العمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
"حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!