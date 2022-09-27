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بقيمة 85 مليون دولار.. أكبر عملية اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط

منذ 54 دقيقة
جنود من الأسطول الخامس الأمريكي

جنود من الأسطول الخامس الأمريكي

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أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأميركية، (الثلاثاء 27-9-2022) عن إحباط عملية تهريب كبيرة جداً للهيروين في خليج عمان.

ووفق تقديرات الأسطول الخامس الأمريكي، فإن قيمة المواد المصادرة تبلغ نحو 85 مليون دولار من الهيروين كانت على متن سفينة صيد.

واعتبر الأسطول الخامس، أن “هذه العملية تمثل أكبر اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط، من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام”.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأميركية، براد كوبر: “هذه العملية تظهر التزاما عميقا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

ووفقا لما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن تقرير أممي صدر في 2020، يتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية أو السعودية.

وأضاف التقرير أن مهربين من إيران يتحولون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سيريلانكا غالبا.

    المصدر :
  • الحرة

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