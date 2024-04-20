بقيمة 95 مليار دولار.. الكونغرس يصوت اليوم على قوانين مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

يجري مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم السبت 20 نيسان/أبريل الجاري، تصويتا على عدد من مشروعات القوانين بشأن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على التشريعات على الرغم من اعتراضات شديدة من بعض النواب الجمهوريين.

ومر أكثر من شهرين على إجراء مماثل في مجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية بين أعضائه. وحث مسؤولون أمريكيون، بدءا من الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إجراء التصويت.

واختار جونسون تجاهل تهديدات بالإطاحة به من قبل الأغلبية الجمهورية المنقسمة إلى فريقين بواقع 218 و213 عضوا، والدفع لإجراء تصويت على مساعدات تتضمن نحو 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تعاني فيه لمواجهة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وتتضمن الحزمة غير المعتادة التي تشمل أربعة مشروعات قوانين أيضا تمويلا لإسرائيل ومساعدة أمنية لتايوان وحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى إجراء يتضمن عقوبات وتهديدا بحظر تطبيق تيك توك الصيني وتحويلا محتملا لأصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة “العالم يتابع ما يفعله الكونجرس… إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأمريكية في لحظة محورية. وتحث الإدارة مجلسي الكونجرس على إرسال حزمة التمويل التكميلية هذه سريعا إلى مكتب الرئيس”.