الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقيمة 95 مليار دولار.. مجلس الشيوخ يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

منذ ساعة واحدة
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

A A A
طباعة المقال

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، لصالح المضي قدما وطرح حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تمهيدا لإقرارها المحتمل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، بما يؤدي إلى إرسالها للبيت الأبيض ليوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

وبينما لا يزال التصويت مستمرا، حظي طرح تشريعات المساعدات الخارجية للتصويت لنيل الموافقة النهائية بتأييد 65 صوتا، مقابل 12 صوتا رافضا. وتحتاج الحزمة إلى ما يزيد على 60 صوتا مؤيدا.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام شحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في غضون أيام مما يعطي قواتها دفعة معنوية في قتال القوات الروسية.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين جديدين
وزارة الخزانة الأمريكية
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف وحدة سيبرانية للحرس الثوري الإيراني

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة