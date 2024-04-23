بقيمة 95 مليار دولار.. مجلس الشيوخ يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، لصالح المضي قدما وطرح حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تمهيدا لإقرارها المحتمل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، بما يؤدي إلى إرسالها للبيت الأبيض ليوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

وبينما لا يزال التصويت مستمرا، حظي طرح تشريعات المساعدات الخارجية للتصويت لنيل الموافقة النهائية بتأييد 65 صوتا، مقابل 12 صوتا رافضا. وتحتاج الحزمة إلى ما يزيد على 60 صوتا مؤيدا.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام شحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في غضون أيام مما يعطي قواتها دفعة معنوية في قتال القوات الروسية.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.