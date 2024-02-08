بقيمة 95.34 مليار دولار.. مجلس الشيوخ يصوّت على مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024، التصويت على مشروع قانون بقيمة 95.34 مليار دولار لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي، بعد أن عرقل الجمهوريون مشروع قانون يتضمن أيضا إصلاحا طال انتظاره لسياسة الهجرة.

وقضى الديمقراطيون والجمهوريون ساعات في مناقشة الخطوات التالية أمس الأربعاء بعد فشل الجهود على النطاق الأوسع. وفي النهاية، قرر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، انصراف المشرعين وتأجيل النقاش إلى اليوم الخميس حول حزمة منقحة لا تشمل بنود سياسة الهجرة لكنها تتضمن المساعدات الخارجية لأوكرانيا.

وقال شومر أمس الأربعاء “سنعود ظهر الغد ونأمل أن يمنح ذلك الجمهوريين الوقت الذي يحتاجونه… سنجري هذا التصويت”.

ويقضي مشروع القانون بتقديم مساعدات أمنية تقدر بحوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا في حربها ضد الغزو روسي، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، و4.83 مليار دولار لدعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ومنهم تايوان لردع الصين.

ويحاول أنصار أوكرانيا جاهدين خلال العام العثور على طريقة لإرسال المزيد من الأموال لمساعدة حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورغم موافقة المشرعين على تقديم مساعدات بأكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بدء الغزو في فبراير شباط 2022، فإن الكونجرس لم يمرر أي مساعدات كبيرة لكييف منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير كانون الثاني 2023.

ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون الجديد سيحظى بدعم الجمهوريين في مجلس النواب.

وقال شومر لمجلس الشيوخ أمس الأربعاء “إذا فشلنا الآن وتخلينا عن أصدقائنا في أوكرانيا أمام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، فسيذكر التاريخ بالخزي أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمنعون التمويل”.

وأضاف أنها “مسألة وطنية وذات أهمية قصوى ويجب أن نتصرف فيها بشكل صحيح”.

رسالة عالمية

يقول مؤيدو المساعدات لأوكرانيا إن من الضروري أن ترسل واشنطن وشركاؤها رسالة موحدة ليس فقط إلى روسيا، بل إلى العالم أجمع، وهي الرسالة التي رددها حلفاء الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس الشيوخ أمس الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على وسائل التواصل الاجتماعي إن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين لا بد أن يشعروا بالخجل لعرقلتهم حزمة المساعدات لأوكرانيا، قائلا إن الرئيس السابق رونالد ريجان “سيتقلب (غضبا) في قبره”.

وقال الكرملين إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا اليوم الخميس ورفضا ما وصفاه بالتدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى.

وحتى لو وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تقديم المساعدات الأمنية، فسيظل بحاجة إلى اعتماده من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إذ صوت العشرات منهم، ولا سيما أولئك المتحالفين بشكل وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ضد تقديم المساعدات لأوكرانيا، ومنهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

ودعا ترامب، الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، إلى تهدئة الأوضاع في أوكرانيا وقال إنه سيعمل على حل الصراع خلال 24 ساعة إذا أُعيد انتخابه. وقال أيضا إنه سيطلب من أوروبا تعويض الولايات المتحدة عن الأموال المقدمة إلى أوكرانيا.

وحث ترامب زملاءه الجمهوريين على رفض أي تسوية بشأن مسألة الهجرة، إذ تمثل الرقابة المشددة على الحدود جزءا من حملته الانتخابية للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، أحد المفاوضين الثلاثة بشأن اتفاق الحدود، لرويترز أن أكبر خطر محتمل يواجه مشروع القانون الخاص بأوكرانيا هو معارضة ترامب.

وأضاف ميرفي في مقابلة أمس الأربعاء “بمجرد أن تحدث علنا عن معارضته لمشروع قانون الهجرة، انهار كل شيء… وإذا وجه غضبه لأوكرانيا، فإنني أتساءل كيف ستسير الأمور”.