السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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بكلفة 20 مليار دولار.. اتفاق بين روس أتوم الروسية وتركيا لبناء محطة طاقة نووية

منذ دقيقة واحدة
شركة روس أتوم الروسية

شركة روس أتوم الروسية

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قالت شركة روس أتوم الروسية السبت إنها منحت شركة تي.إس.إم إنيرجي عقد القيام بعمليات البناء الباقية في محطة الطاقة النووية التي تتكلف 20 مليار دولار والتي تبنيها في أكويو في جنوب تركيا.

وقالت أكويو نيوكلير، وهي شركة تابعة لروس أتوم تبنى أربعة مفاعلات في المكان الذي يقع على البحر المتوسط إنها وقعت عقد البناء مع تي.إس.إم بعد إنهاء اتفاقها مع شركة آي.سي إيكتاس التركية.

وبحسب التسجيل التجاري التركي، تملك ثلاث شركات روسية تتخذ من روسيا مقار لها شركة تي.إس.إم.

وقالت أكويو نيوكلير في بيان دون التطرق إلى سبب إلغاء العقد مع شركة آي.سي إيكتاس “ستُنقل جميع الأشغال الجارية بموجب عقود فرعية إلى تي.إس.إم… ستُوقع عقود مماثلة جديدة بين تي.إس.إم ومقاولين من الباطن”.

وأضافت الشركة إن العقد المبرم مع شركة تي.إس.إم سيضمن اكتمال العمل في المواعيد التي سبق الاتفاق عليها وحصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد.

وتهدف الحكومة التركية إلى بدء تشغيل المفاعل الأول في المحطة التي يبلغ إجمالي طاقتها 4800 ميجاوات قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار في وقت سابق إلى أن تركيا يمكن أن تعمل مع روسيا في بناء محطتين أخريين.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما يصل إلى عشرة في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء بمجرد تشغيل جميع المفاعلات الأربعة.

    المصدر :
  • رويترز

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