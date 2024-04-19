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بكلمة واحدة.. بن غفير يسخر من الهجوم إسرائيلي على إيران

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 10:06 صباحًا
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

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كتب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس اليوم الجمعة بأنه “ضعيف!” وذلك في أعقاب تقارير عن ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو داخل إيران.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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